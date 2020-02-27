В Южной Корее зафиксированы 334 новых случая заражения коронавирусом

СЕУЛ, 27 февраля. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея увеличилось на 334, достигнув 1595. Число умерших составило 12 человек, сообщил в четверг Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

Большинство новых случаев заражения приходится на город Тэгу (307), в Сеуле зарегистрировано шесть случаев.

В последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост числа заразившихся. В связи с этим правительство 23 февраля решило перенести начало учебного года в школах на неделю, он начнется 9 марта.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 40 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.