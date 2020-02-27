20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

В Южной Корее зафиксированы 334 новых случая заражения коронавирусом

Общее число заболевших достигло 1595
Описание
© AP Photo/Lee Jin-man

СЕУЛ, 27 февраля. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея увеличилось на 334, достигнув 1595. Число умерших составило 12 человек, сообщил в четверг Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

Большинство новых случаев заражения приходится на город Тэгу (307), в Сеуле зарегистрировано шесть случаев.

В последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост числа заразившихся. В связи с этим правительство 23 февраля решило перенести начало учебного года в школах на неделю, он начнется 9 марта.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 40 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.

Теги
Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Минздрав Румынии подтвердил первый случай заражения коронавирусом
министр здравоохранения страны Виктор Себастьян Костаке отметил, что состояние пациента удовлетворительное и что его отправят на лечение в инфекционную больницу в Бухарест
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС