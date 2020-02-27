Граждан России пока не планируют эвакуировать из Южной Кореи из-за коронавируса

СЕУЛ, 27 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Россия пока не планирует эвакуацию своих граждан из Республики Корея в связи со вспышкой вызванного новым коронавирусом заболевания, но не исключает такой вариант развития событий в будущем. Об этом сообщили в четверг корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Сеуле.

"Собираем пока только данные о гражданах", - отметил собеседник ТАСС. На вопрос, возможна ли эвакуация в будущем, как это было сделано в отношении россиян, находившихся в китайском Ухане, дипломат кратко ответил: "Все может быть".

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея в четверг увеличилось на 334, достигнув 1595. Число умерших составило 12 человек, сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны. Большинство новых случаев заражения приходится на город Тэгу (307), в Сеуле зарегистрировано шесть случаев.

В последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост числа заразившихся. В связи с этим правительство 23 февраля решило перенести начало учебного года в школах на неделю, он начнется 9 марта.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 42 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.