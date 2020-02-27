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Распространение коронавируса нового типа
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NYT: в США новый случай коронавируса не связывают с контактом с зараженными

Отмечается, что зараженный находится в Калифорнии

ТАСС, 27 февраля. Первый возможный случай заражения новым коронавирусом, не связанный с контактами с инфицированными и поездками в страны, где зафиксированы случаи заболевания, отмечен на территории США. Об этом в среду сообщила газета The New York Times со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний страны.

"Сейчас неизвестно, что воздействовало на пациента. Случай был обнаружен через систему здравоохранения США, на него обратили внимание проницательные лечащие врачи", - цитирует издание заявление организации. Отмечается, что зараженный находится в Калифорнии.

Как уточнило агентство Bloomberg, данная информация вызывает опасения о начале распространения инфекции в пределах страны, несмотря на сделанное ранее в среду президентом Дональдом Трампом заявление об успехах американских властей в его сдерживании.

До этого министр здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов Алекс Азар информировал, что в стране был подтвержден новый случай заражения, эпидемиология которого на тот момент определялась. Все остальные пациенты участвовали в зарубежных поездках или общались с инфицированными.

Всего в США к настоящему моменту зарегистрировано 60 заразившихся, среди которых трое вернулись из китайского Уханя - эпицентра распространения вируса, а еще 42 являются эвакуированными пассажирами круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту японского города Иокогама.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 42 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2744 летальных исхода, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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