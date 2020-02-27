Число случаев заражения коронавирусом в Гонконге возросло до 91

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Гонконге за последние сутки увеличилось на шесть и достигло 91. Такие сведения приводятся в распространенной в четверг сводке департамента информации местного правительства, основанной на последних данных служб здравоохранения этого специального административного района Китая.

"Из 91 человека, у которого был подтвержден диагноз, 65 пациентов остаются госпитализированными, 24 выписаны, оставшиеся два случая были со смертельным исходом", - уточняется в сообщении.

Среди заболевших - трое прихожан, посещавших буддийский храм в районе Норт-пойнт в северной части острова Гонконг. Еще двое людей заразились на борту круизного лайнера Diamond Princess и прилетели из Японии чартерным рейсом 23 февраля.

Из-за эпидемиологической угрозы в городе были закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия и занятия в школах. С 8 февраля в Гонконге начал действовать режим обязательного 14-дневного карантина для всех въезжающих сюда из материкового Китая.