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Распространение коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом в Гонконге возросло до 91

Из-за эпидемиологической угрозы в городе закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия и занятия в школах

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Гонконге за последние сутки увеличилось на шесть и достигло 91. Такие сведения приводятся в распространенной в четверг сводке департамента информации местного правительства, основанной на последних данных служб здравоохранения этого специального административного района Китая.

"Из 91 человека, у которого был подтвержден диагноз, 65 пациентов остаются госпитализированными, 24 выписаны, оставшиеся два случая были со смертельным исходом", - уточняется в сообщении.

Среди заболевших - трое прихожан, посещавших буддийский храм в районе Норт-пойнт в северной части острова Гонконг. Еще двое людей заразились на борту круизного лайнера Diamond Princess и прилетели из Японии чартерным рейсом 23 февраля.

Из-за эпидемиологической угрозы в городе были закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия и занятия в школах. С 8 февраля в Гонконге начал действовать режим обязательного 14-дневного карантина для всех въезжающих сюда из материкового Китая.

Теги
ЯпонияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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