Контрольный анализ на 2019-nCoV доставленных в Приморье с Diamond Princess ждут 28 февраля

ВЛДАИВОСТОК, 27 февраля. /ТАСС/. Окончательный анализ семи вернувшихся в Приморский край россиян с лайнера Diamond Princess, на котором ранее была зафиксирована вспышка нового коронавируса (2019-nCoV), должен поступить из Новосибирска в пятницу, сообщила ТАСС в четверг начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Елена Аббасова.

В среду диагноз "новая коронавирусная инфекция" подтвердился у троих россиян с круизного лайнера Diamond Princess, которых доставили в Кзаань. При этом, как рассказала журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова, все туристы чувствуют себя хорошо, клинических проявлений заболевания ни у кого нет.

"Анализы граждан, которые вернулись с лайнера [в Приморье], пока отрицательные. На протяжении четырех дней с 22 по 26 февраля признаков коронавируса у них не выявлено. Однако контрольный анализ из новосибирского центра "Вектор" должен поступить завтра", - рассказала Аббасова.

Сейчас на карантине в Краевой клинической больнице №2 находятся шесть жителей Приморского края и один житель Омска. Они прибыли во Владивосток 23 февраля обычным авиарейсом, так как симптомы инфекционных заболеваний у них не проявлялись.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии на судне, где находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин. В отдельном порядке из Японии своих жителей с лайнера уже забрали США, Южная Корея, Австралия, Израиль, Канада, Гонконг и Россия.