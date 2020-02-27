СМИ: власти Китая проверяют на коронавирус членов секты Синчхончжи

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 февраля. /ТАСС/. Власти КНР взяли под наблюдение китайских членов христианской секты Синчхончжи, с которой во многом связывают распространение нового коронавируса в Южной Корее. Об этом в четверг сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, адептов религиозного культа проверяют на коронавирус, а также расследуют случаи, связанные с их возможными поездками в Республику Корея. Источники утверждают, что под контроль взяты не только приверженцы секты в провинции Хубэй и ее административном центре городе Ухань - очаге эпидемии, но и в других городах страны.

В Китае насчитывается порядка 20 тыс. последователей секты Синчхончжи, которые проживают в таких городах, как Пекин, Шанхай, Далянь, Чанчунь и Шэньян. В Ухане адептами религиозного движения являются около 200 человек. Пока наличие заболевания ни у кого из них не выявлено, пишет газета.

Как отмечает издание, члены уханьской общины проводили свои тайные религиозные церемонии вплоть до декабря и прекратили встречаться лишь после того, как город охватила вспышка заболевания неизвестного происхождения.

Речь идет о религиозном движении, основанном южнокорейским пастором 89-летнем Ли Ман Хи. Последователи секты считают его якобы воплощением второго пришествия Иисуса Христа на Землю. Количество членов культа насчитывает до 250 тыс. человек по всему миру.

На сегодняшний день число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея достигло 1595, включая 12 летальных исходов. Власти полагают, что вспышка инфекции в городе Тэгу и соседней с ним провинции началась именно с членов секты Синчхончжи, на которых приходится около половины числа всех заболевших.