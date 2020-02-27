Ученые Чукотки первыми в России начнут использовать SMART-систему для учета белых медведей

АНАДЫРЬ, 27 февраля, /ТАСС/. Инспекторы национального парка "Берингия" на Чукотке первыми в России будут вести наблюдение за занесенным в Красную книгу России белым медведем при помощи системы SMART. Умные устройства подарил особо охраняемой природной территории Всемирный фонд дикой природы (WWF). Об этом ТАСС рассказал в четверг директор национального парка Владимир Бычков.

Численность белого медведя сокращается с каждым годом, и основными причинами исчезновения популяции дикого зверя считаются браконьерство, климатические изменения и загрязнение окружающей среды. Новая система для инспекторов национального парка - Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART), позволит вести проведения учет и оценку состояния белых медведей. В ходе рейдов инспекторы смогут через специальное приложение заносить в смартфон всю информацию о встреченных животных, а также загружать фотографии и автоматически записывать GPS-трек. Полученные данные легко анализируются.

"Всемирный фонд дикой природы передал национальному парку ноутбук, пять смартфонов с приложением SMART, пять внешних аккумуляторов для зарядки. Все инспекторы, получившие новое оборудование, прошли обучение по работе с программой и будут продолжать изучать ее возможности. Интересно, что мы первыми в стране будем проводить подобный мониторинг с помощью умной системы", - рассказал ТАСС Владимир Бычков.

Программа SMART широко используется в приарктических странах - Норвегии, Дании, Канаде, США, для сбора данных о белом медведе и его встречах с человеком. На Чукотке умная система начнет работать в ближайшее время.

Численность чукотско-аляскинской популяции белого медведя оценивается примерно в 3 тыс. особей. На территории национального парка "Берингия" стабильной популяции белого медведя нет, но ежегодно на побережье особо охраняемой территории эти животные выходят в поисках пищи.

Национальный парк "Берингия" - самая восточная особо охраняемая природная территория России. Здесь же находится самая восточная точка России - мыс Дежнева. Парк сохраняет уникальное природное и культурное наследие Чукотки.