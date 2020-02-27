Первый республиканский форум волонтеров культуры открылся в Якутске

ЯКУТСК, 27 февраля. /ТАСС/. Первый республиканский форум волонтеров культуры открылся в четверг в Якутске в рамках национального проекта "Культура". Одной из главных программ, которую представят участникам, станет сохранение памятников истории и культуры на территории региона, сообщил ТАСС в четверг руководитель департамента Якутии по охране объектов культурного наследия Николай Макаров.

"Организаторами форума являются Министерство культуры и духовного развития республики, департамент Якутии по охране объектов культурного наследия и Ассоциация волонтерских центров (АВЦ). Каждая организация по-своему заинтересована в работе волонтеров. При помощи волонтеров Минкультуры может провести культурно-массовые мероприятия: это Игры Манчаары (спартакиада), Ысыах Туймаады и Ысыах Олонхо (самые главные праздники в Якутии, проходят летом). Департамент же заинтересован в сохранении памятников истории и культуры. В этом году мы при поддержке АВЦ проводим первый форум волонтеров культуры, чтобы на всю республику заявить [о себе] как активное движение за сохранение культурного наследия, развитие духовно-нравственных ценностей", - сказал Макаров.

В прошлом году ведомство запустило проект "Сохраним памятники", где планируется к 2022 году отреставрировать, восстановить и благоустроить 100 памятников из реестра федеральных, республиканских и муниципальных объектов культурного наследия к 100-летию образования Якутской АССР.

"В прошлом году мы в рамках проекта "Сохраним памятники" восстановили 17 объектов культурного наследия регионального значения. В этом году общественными силами хотим восстановить 50 памятников Великой Отечественной войны. Кроме того, есть желание взять под охрану памятники, посвященные нашим воинам, но находящиеся за пределами республики. Такие памятники есть в Липецкой области, в Вязьме, около озера Ильмень. Они законом не охраняются, поэтому мы хотим поставить вопрос, чтобы мы взяли [их] под государственную охрану", - сказал Макаров.

Как отметили в пресс-службе Минкультуры Якутии, на форуме участники узнают об особенностях организации волонтерских программ крупных культурных событий, организации туристических маршрутов и культурных пространств в городах и селах. Также пройдут мастер-классы и выставка лучших добровольческих практик в сфере культуры.

Программа "Волонтеры культуры" разработана в рамках федерального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") национального проекта "Культура". Она направлена на обеспечение поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов РФ, включая деятельность по сохранению исторического облика малых городов.