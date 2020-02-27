20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первый республиканский форум волонтеров культуры открылся в Якутске

Участники узнают об организации туристических маршрутов и культурных пространств в городах и селах, а также посетят мастер-классы

ЯКУТСК, 27 февраля. /ТАСС/. Первый республиканский форум волонтеров культуры открылся в четверг в Якутске в рамках национального проекта "Культура". Одной из главных программ, которую представят участникам, станет сохранение памятников истории и культуры на территории региона, сообщил ТАСС в четверг руководитель департамента Якутии по охране объектов культурного наследия Николай Макаров.

"Организаторами форума являются Министерство культуры и духовного развития республики, департамент Якутии по охране объектов культурного наследия и Ассоциация волонтерских центров (АВЦ). Каждая организация по-своему заинтересована в работе волонтеров. При помощи волонтеров Минкультуры может провести культурно-массовые мероприятия: это Игры Манчаары (спартакиада), Ысыах Туймаады и Ысыах Олонхо (самые главные праздники в Якутии, проходят летом). Департамент же заинтересован в сохранении памятников истории и культуры. В этом году мы при поддержке АВЦ проводим первый форум волонтеров культуры, чтобы на всю республику заявить [о себе] как активное движение за сохранение культурного наследия, развитие духовно-нравственных ценностей", - сказал Макаров.

В прошлом году ведомство запустило проект "Сохраним памятники", где планируется к 2022 году отреставрировать, восстановить и благоустроить 100 памятников из реестра федеральных, республиканских и муниципальных объектов культурного наследия к 100-летию образования Якутской АССР.

"В прошлом году мы в рамках проекта "Сохраним памятники" восстановили 17 объектов культурного наследия регионального значения. В этом году общественными силами хотим восстановить 50 памятников Великой Отечественной войны. Кроме того, есть желание взять под охрану памятники, посвященные нашим воинам, но находящиеся за пределами республики. Такие памятники есть в Липецкой области, в Вязьме, около озера Ильмень. Они законом не охраняются, поэтому мы хотим поставить вопрос, чтобы мы взяли [их] под государственную охрану", - сказал Макаров.

Как отметили в пресс-службе Минкультуры Якутии, на форуме участники узнают об особенностях организации волонтерских программ крупных культурных событий, организации туристических маршрутов и культурных пространств в городах и селах. Также пройдут мастер-классы и выставка лучших добровольческих практик в сфере культуры.

Программа "Волонтеры культуры" разработана в рамках федерального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди") национального проекта "Культура". Она направлена на обеспечение поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов РФ, включая деятельность по сохранению исторического облика малых городов.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
СМИ: власти Китая проверяют на коронавирус членов секты Синчхончжи
В стране насчитывается порядка 20 тыс. последователей секты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС