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Распространение коронавируса нового типа
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В Пекине заявили, что источник эпидемии коронавируса мог зародиться не в Китае

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года

ПЕКИН, 27 февраля. /ТАСС/. Первоначальный источник эпидемии нового коронавируса не обязательно был в Китае, несмотря на то, что вспышка заболевания впервые зафиксирована на территории КНР. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

"Когда мы делаем прогнозы и строим догадки относительно эпидемии, в первую очередь мы принимаем во внимание Китай и не рассматриваем другие страны. Сейчас и за рубежом возникли ситуации [распространения коронавируса]", - сказал он. "Вспышка эпидемии впервые возникла в КНР, однако не обязательно, что она зародилась в Китае", - указал Чжун Наньшань.

Он также отметил, что "источник коронавируса нового типа по-прежнему остается неясным". "Как именно появился новый коронавирус до сих пор непонятно. Мы не знаем, существовал ли он раньше. Вероятно, промежуточным хозяином коронавируса являются не только панголины", - подчеркнул глава комиссии.

Как ранее заявили власти Китая, "первоисточник коронавируса пока не установлен, однако существует вероятность, что его главными разносчиками являются летучие мыши, а косвенными - панголины".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 42 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2744 летальных исхода, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.

Теги
РоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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