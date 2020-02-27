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В Роскачестве проверили муку для приготовления блинов

Она оказалась безопасной, но в некоторых образцах обнаружили следы пестицидов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Вся проверенная Роскачеством блинная мука оказалось безопасной, но в некоторых образцах были обнаружены следы пестицидов. Об этом говорится в сообщении организации.

В проверке Роскачества приняли участие 13 торговых марок мучной смеси для приготовления блинов и блинчиков или "муки блинной" российского производства. Закупочная стоимость упаковки весом от 250 г до 1 кг составила от 25 до 165 рублей за упаковку. Мука была исследована по 386 показателям качества и безопасности, среди них 361 параметр безопасности. Кроме того, эксперты Роскачества проверили, какая смесь подойдет для приготовления полноценных блинов, а какая - просто для блинчиков, и посчитали, сколько блинов можно приготовить из каждой проверенной пачки муки.

"Согласно результатам испытаний, вся мука была признана безопасной. Ни в одной смеси не было выявлено посторонних примесей, вредителей, ГМО, сальмонелл и стафилококка, кишечной палочки. Так, все исследованные образцы муки соответствует требованиям техрегламентов о безопасности пищевой продукции и о безопасности пищевых добавок. В пяти торговых марках были выявлены следовые количества пестицидов", - говорится в сообщении.

По поручению правительства РФ Роскачество проверяет наличие пестицидов во всей продукции, при изготовлении которой используется растительное и фруктово-ягодное сырье, и в котором могут присутствовать данные вещества. В том числе, на пестициды исследуются все зерновые и произведенные из них продукты.

Претензий по органолептике (вкус, цвет, запах) к самим смесям у экспертов не было, а к готовым изделиям были. У блинов из смеси пяти торговых марок имелся посторонний привкус, а у одной из них еще и посторонний запах, говорится в сообщении. К блинам из смеси двух торговых марок возникли замечания по эластичности и прочности.

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