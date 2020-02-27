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Рейсы из Приморья в Сеул и Пусан отменят из-за закрытия авиасообщения РФ с Южной Кореей

Ограничение не коснется рейсов группы "Аэрофлот", сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова

ТАСС, 27 февраля. Перелеты в города Южной Кореи из Владивостока осуществляют пять авиакомпаний, четырем из них предстоит отменить рейсы в Сеул и Пусан в связи с закрытием авиасообщения с этой страной из-за вспышки нового коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе международного аэропорта Владивосток.

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта будет закрыто авиасообщение между РФ и Южной Кореей. Это ограничение не коснется рейсов группы "Аэрофлот".

"В зимнем расписании 2019-2020 [годов] авиаперевозки осуществляло пять авиакомпаний, от четырех до семи рейсов в зависимости от дня недели", - сообщили в пресс-службе. Согласно онлайн-табло аэропорта, полеты из Владивостока осуществлялись в Сеул и Пусан авиакомпаниями "Аврора" ("дочка" "Аэрофлота"), Air Busan, Jejuair, Korean Airlines и S7 Airlines.

В авиакомпании Air Busan ТАСС сообщили, что рейсы этой компании из Владивостока в Южную Корею отменены с 24 февраля.

"По нам решение было принято еще 24 числа главным офисом, мы на март отменили рейсы. Мы летали три раза в неделю по направлению Владивосток - Пусан, был один рейс трижды в неделю", - сообщили ТАСС в представительстве авиакомпании во Владивостоке.

Теги
РоссияПриморский край
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