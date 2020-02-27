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Распространение коронавируса нового типа

Японский театр "Кабуки" приостановил работу из-за вспышки коронавируса

Выступления отменяют до 10 марта в главном здании в центре Токио, а также на площадках театра в городах Киото и Осака
Здание театра "Кабукидза" в Токио EPA/KIYOSHI OTA
Описание
Здание театра "Кабукидза" в Токио
© EPA/KIYOSHI OTA

ТОКИО, 27 февраля. /ТАСС/. Традиционный японский театр "Кабуки" до 10 марта приостанавливает свою работу для того, чтобы не подвергать зрителей опасности заражения новым коронавирусом. Об этом официально объявила в четверг на своем сайте компания "Сётику", которая организует представления труппы.

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Она сообщила, что, помимо главного здания театра в центре Токио, выступления до 10 марта приостанавливаются на его площадках в городах Киото и Осака.

Накануне правительство Японии объявило, что в связи с угрозой распространения коронавируса приостанавливает до 15 марта работу государственных музеев и театров. Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга призвал последовать этому примеру владельцев частных культурных учреждений, организаторов массовых мероприятий. В настоящее время одно за другим поступают сообщения об их отмене или переносе на более поздние даты. С четверга, в частности, закрыта крайне популярная среди туристов смотровая площадка на 45-м этаже здания администрации префектуры Токио, которую в год посещают более 2 млн человек.

В Японии к настоящему времени выявлено более 890 случаев заражения коронавирусом, семь человек умерли. Большинство заразившихся (705) - это пассажиры и члены команды круизного судна Diamond Princess, которое с начала февраля стоит в порту Иокогама.

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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