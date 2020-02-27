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Сенатор предлагает дополнить КоАП статьей за продажу контрафактной пищевой продукции

Ирина Рукавишникова пояснила, что в настоящее время статья о фальсификате есть, но она касается только лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова предлагает выделить в новой редакции Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) новый состав, предусматривающий наказание за оборот фальсифицированной пищевой продукции.

"Есть предложение дополнить проект КоАП статьей, вводящей ответственность за оборот фальсифицированной пищевой продукции. В том числе для качественной реализации одобренного 26 февраля Советом Федерации закона об обязательном горячем питании учащихся начальных классов. Особенно значимо это будет для образовательных учреждений, в которых нет собственных пищеблоков, а заказывается готовое меню. Это здоровье наших детей, поэтому строгость к поставщикам не помешает", - сказала Рукавишникова ТАСС в преддверии круглого стола, посвященного совершенствованию мер ответственности за распространение контрафакта, который пройдет в СФ в четверг. Сенатор входит в состав рабочей группы по разработке новой редакции КоАП.

Парламентарий добавила, что соответствующее предложение будет направлено в ближайшее время в Министерство юстиции РФ для внесения в новую редакцию административного кодекса.

Рукавишникова пояснила, что в действующем КоАП есть статья о фальсификате, но она касается только лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок. "Запрещены выпуск, покупка, продажа фальсифицированной продукции этих категорий. Рабочая группа, которая готовила проект нового кодекса, пошла немного дальше и распространила действие данной статьи на ветеринарные препараты. "Уместно будет внести в него комплексную статью, направленную на борьбу с фальсификатом", - отметила сенатор.

Полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел об этих административных правонарушениях предлагается наделить Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство.

В действующей редакции КоАП за производство, продажу и ввоз фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок установлена максимальная ответственность в виде штрафа в размере от 1 млн до 5 млн рублей или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

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