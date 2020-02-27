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Софийский университет посмертно лишил пособников Гитлера почетных званий

Университетские звания были присвоены в 1939-1940 годах личному юридическому советнику Адольфа Гитлера Гансу Франку, министру Бернгарду Русту, высшему офицеру СС Эдвалду фон Масову и юристу Эдуарду Кольраушу

СОФИЯ, 27 февраля. /ТАСС/. Академический совет Софийского университета принял решение лишить звания почетного доктора наук четырех человек, связанных с властями нацистской Германии. Об этом сообщило в четверг Болгарское национальное радио.

По его данным, университетские звания были присвоены в 1939-1940 годах личному юридическому советнику Адольфа Гитлера, приговоренному к смертной казни на Нюрнбергском процессе, Гансу Франку, министру Бернгарду Русту, который покончил жизнь самоубийством накануне капитуляции Германии, высшему офицеру СС Эдвалду фон Масову (умер своей смертью и был похоронен с воинскими почестями) и юристу Эдуарду Кольраушу, заложившему юридические основы антисемитской и расистской идеологии (умер до окончания расследования).

Академический совет университета отметил, что указанным лицам "нет места среди заслуженных личностей в области науки, культуры и политики", которым присуждают почетные звания.

"Мы не можем и не будем отказываться от истории, но мы убеждены, что подобный моральный акт станет сигналом для общества о том, что ошибки, допущенные в трудные исторические моменты, могут быть названы и осуждены с целью предотвращения их повторения", - заявили в старейшем университете Болгарии.

Данное решение было принято на фоне акции болгарских националистов, которые около недели назад сорвали в вузе проведение очередной дискуссии по теме фашизма.

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Болгария
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