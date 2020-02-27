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Беспилотные трамваи научат передавать информацию о драках в полицию

Генеральный директор "Усть-Катавского вагоностроительного завода" Роман Новиков отметил, что такой транспорт "может стать помощником города"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Умная система беспилотных трамваев, которые создает Усть-Катавский вагоностроительный завод в сотрудничестве с рядом предприятий, сможет распознавать драки и передавать информацию о них в полицию. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор АО "УКВЗ" Роман Новиков.

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"Если кто-то рисует граффити по маршруту или идет драка, умная система может передать информацию в полицию, МЧС, уточнив координаты с помощью системы ГЛОНАСС, которой сегодня укомплектованы трамваи", - отметил Новиков.

По словам главы УКВЗ, умная система сможет отличать, когда люди здороваются, а когда дерутся. Работы по ней, уточнил Новиков, ведутся с несколькими компаниями, и такой трамвай "может стать помощником города".

В мае 2019 года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил на лекции в МГУ, что на мощностях УКВЗ рассматривается проект создания беспилотного городского трамвая. Позже генеральный директор Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрей Жерегеля сообщил ТАСС, что трамвай будут создавать на основе технологий, разработанных для сельского хозяйства.

АО "Усть-Катавский вагоностроительный завод" входит в "Объединенную ракетно-космическую корпорацию", которая является частью Роскосмоса. Предприятие способно производить трамвайные вагоны с различной шириной колеи и различными системами управления тягового электрооборудования, запасные части и сервисное оборудование. УКВЗ ранее являлся филиалом Центра им. М. В. Хруничева. 3 февраля он был окончательно выведен из его состава.

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