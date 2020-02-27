20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
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Интервью Владимира Путина ТАСС

Путин считает справедливым целевое обучение, после которого нужно отработать по контракту

При этом российский лидер не согласился со сравнением такого подхода с крепостным правом

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Вариант целевого обучения, после которого выпускник обязан отработать по заключенному до начала учебы контракту или вернуть деньги, является справедливым, считает президент России Владимир Путин.

В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" глава государства не согласился со сравнением такого подхода с крепостным правом.

"Если вы учитесь за собственные деньги, вы имеете право поехать куда угодно и где угодно работать", - сказал он.

По его мнению, если обучение оплачивает государство по целевой программе, власти могут рассчитывать на то, что выпускник либо отработает по распределению, либо вернет деньги. "Это же справедливо, - заметил президент. - Не хочешь работать там, не выполняешь условия контракта, ну верни деньги тогда. Это по-честному".

По его словам, такую схему предлагается использовать в сфере здравоохранения. "В целом, [это] возможный вариант", - считает Путин.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru/

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияИнтервью Владимира Путина ТАСС
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