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"Известия": в России выявили новую схему мошенничества с использованием такси

По данным издания, злоумышленники используют такси для незаконного перевода денег со счетов клиентов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Новая схема мошенничества выявлена в России - злоумышленники используют такси, чтобы убеждать клиентов переводить деньги на свои счета. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей ряда банков и ЦБ РФ.

Схема подразумевает, что жертву, у которой нет онлайн-банка, обманным путем вынуждают перевести деньги через банкомат и под видом новой услуги даже обеспечивают ей трансфер до АТМ. Газета отмечает, что этот сценарий направлен на пожилых одиноких людей, которым зачастую не с кем посоветоваться.

Как сообщил изданию директор по мониторингу операций и диспутам Альфа-банка Алексей Голенищев, несколько клиентов банка обратились в организацию с жалобами на звонки с номера, который начинался с "8 800", и сообщили о том, что с карты пытались списать несколько тысяч рублей. У потенциальных жертв не было интернет-банка, поэтому им предлагался специальный трансфер до ближайшего банкомата, где можно осуществить операцию по переводу средств на якобы безопасный счет. "В заботе о клиентах мошенники ушли дальше банков - это повысило доверие жертвы. Клиенту заказали такси через обычный сервис и привезли к АТМ, где он под диктовку перевел средства на счет злоумышленника", - отметил Голенищев.

Сбербанк, Абсолют банк и "Ак Барс" также зафиксировали подобную схему обмана. В банке "Открытие" отметили, что затраты злоумышленников на трансфер по сравнению с "прибылью" минимальны.

"Банк России неоднократно обращал внимание на мошенническую схему, при которой злоумышленники обманным путем вынуждают человека совершить операцию по переводу денег через банкомат: сервис "такси от банка" - ее разновидность", - сообщили "Известиям" в пресс-службе регулятора.

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