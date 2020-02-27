Путин: темп оттока специалистов из РФ снизился, немало ценных кадров вернулось в страну

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Темпы оттока специалистов из России снизились, государство продолжит создавать условия для привлечения высококлассных работников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Как отметил президент в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину", государство должно держаться за высококвалифицированных специалистов. "Мы сейчас выработали очень большую систему грантовой поддержки, и это касается не только IT (информационных технологий - прим. ТАСС), это касается высокотехнологичных сфер, - добавил он. - И хорошо работает. <…> Посмотрите, сколько приезжает, пошел поток".

Касаясь сохраняющегося оттока специалистов, он вспомнил поговорку "рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше". По словам президента, высококлассные работники ищут места наилучшего применения своих знаний, способностей и умений, а поэтому едут туда, где больше платят. "Значит, государство должно создавать условия для того, чтобы привлекать высококлассных специалистов к нам", - констатировал Путин. По его словам, для решения этой проблемы есть два пути: "либо закрываться, как это было в советское время", то есть "хватать и не пущать, обременять какими-то дополнительными обязательствами", либо - "создавать условия, платить".

Путин подчеркнул, что это не простой вопрос. "Вот в гражданской авиации начали платить [больше], потому что нужны были иностранные специалисты - сразу перекос на рынке труда, [это] сказалось на военных летчиках, и те с удовольствием уходят из армии, садятся в кресло второго пилота гражданской авиации", - привел пример президент. Тем не менее, продолжил он, все равно надо думать об этом и повышать уровень оплаты труда, в России это делается в том числе с помощью грантов.

Президент отметил, что немало ценных специалистов, поработав за границей, вернулись в Россию. Он поделился своими впечатлениями от встреч с учеными - получателями грантов и мегагрантов. "Очень интересные люди, интересные ребята с хорошим опытом и работы у нас, и работы за границей, - сказал президент. - Многие реально хотят вернуться, и мы многих возвращаем сейчас: создаем условия, лаборатории им делаем, отдельно создаем условия оплаты труда". По словам Путина, особенно радует, что эти ученые "хотят не просто сами работать, они хотят подтаскивать" молодых специалистов, аспирантов, "создавать из них научные и научно-производственные группы". Президент добавил, что эти планы удается реализовать в самых разных областях, таких как генетика, биология, цифровые технологии, искусственный интеллект, робототехника.

Он также обратил внимание на развитие таких компаний, как Mail.ru и "Яндекс". "Ну, не было вообще [таких отечественных компаний] - теперь есть, - констатировал Путин. - И конкурируют хорошо с крупными международными компаниями, с тем же Google конкурируют. Это же тоже признак того, что развитие идет".

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