Путин признался, что редко использует гаджеты и предпочитает телефон спецсвязи

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин позитивно оценивает технический прогресс, однако предпочитает телефон специальной связи современным гаджетам. Об этом он рассказал в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Отвечая на вопрос о своем отношении к стремительному появлению новых разнообразных устройств, в том числе смартфонов, Путин подчеркнул, что технический прогресс остановить невозможно. "И не надо, - добавил он. - Мы не собираемся этого делать". В ответ на вопрос, не вызывает ли этот прогресс дискомфорт для главы государства, Путин заметил: "Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь: у меня есть другие возможности просто".

Он добавил, что иногда совершает звонки по смартфону, когда ему передают эти устройства подчиненные, однако такое происходит нечасто. "Мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента", - пояснил президент.

В конце 2018 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в интервью телеканалу "Россия-24", что Путин не пользуется смартфоном. Тогда он отметил, что "старые добрые телефоны закрытой правительственной связи все смартфоны переживут". Песков назвал использование смартфона "добровольным эксгибиционизмом", готовностью "выставлять все на всеобщий показ". По словам пресс-секретаря, это невозможно в случае, когда речь идет о президенте России.

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