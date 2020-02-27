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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: число заразившихся коронавирусом в Ираке возросло до шести

Новый случай заражения зафиксировали в Багдаде

ТАСС, 27 февраля. В Ираке выявлен еще один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил в четверг телеканал Al-Hadath со ссылкой на Минздрав страны.

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Согласно данным ведомства, случай зафиксирован в Багдаде. Коронавирусом заразился молодой мужчина, недавно вернувшийся из Ирана.

Таким образом, общее число инфицированных в Ираке достигло шести.

Как сообщил в среду иракский телеканал Al-Sumaria, в рамках борьбы с распространением нового коронавируса власти Ирака ввели запрет на поездки своих граждан в девять стран. В частности, иракцам запрещено посещать Иран, Италию, Китай, Сингапур, Кувейт, Бахрейн, Таиланд, Южную Корею и Японию. Кувейт и Бахрейн также включены в список государств, откуда закрыт въезд на иракскую территорию. Кроме этого, Минздрав распорядился приостановить занятия во всех школах и университетах на десять дней, с 27 февраля по 7 марта, и на такой же срок закрыть все государственные магазины, кинотеатры, кафе, клубы, общественные форумы, а также запретить организацию праздничных мероприятий и собраний в местах общественного пользования независимо от причины.

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ИракРаспространение коронавируса нового типа
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