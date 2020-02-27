20 вопросов президенту: Путин об утечке мозгов и Силиконовой долине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

СМИ: производство защитных масок в Китае превысило 76 млн штук в сутки

За последние три недели выпуск такой продукции увеличился в 7,8 раза

ПЕКИН, 27 февраля. /ТАСС/. Объем ежедневно производимых в КНР медицинских и прочих защитных масок достиг 76 млн штук, на 4,5% превысив официальный показатель совокупной производственной мощности по стране. Об этом сообщило в четверг Центральное телевидение Китая со ссылкой на Госкомитет по делам развития и реформ.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

По его данным, примерно 39% от указанного количества - хирургические и прочие медицинские маски. За последние три недели выпуск такой продукции увеличился в 7,8 раза.

Как прокомментировали власти, в целом компании КНР смогли устранить нехватку таких товаров на внутреннем рынке. Помимо бесплатных масок, предоставляемых отдельным группам граждан, были обеспечены бесперебойные поставки этой продукции по приемлемым ценам для всего населения.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В каких странах обнаружен новый коронавирус?
Коронавирус нового типа только в Китае унес жизни более 2,7 тысячи человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС