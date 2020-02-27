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Распространение коронавируса нового типа

Власти Мексики разрешили зайти в порт лайнеру, где у пассажира подозревали коронавирус

По данным агентства Reuters, у этого пассажира подтвердили грипп

ТАСС, 27 февраля. Мексиканские власти разрешили зайти в порт острова Косумель (штат Кинтана-Роо) в Карибском море круизному лайнеру MSC Meraviglia, на борту которого находился пассажир с подозрением на заражение новым коронавирусом. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на распоряжение министерства здравоохранения латиноамериканской страны.

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По данным агентства, "разрешение войти в порт острова Косумель было выдано ввиду отсутствия угрозы распространения коронавируса". Как отметило Reuters, у пассажира, у которого было подозрение на заражение коронавирусом нового типа, подтвердили грипп.

"К счастью, речь о коронавирусе не идет", - приводит агентство слова главы департамента здравоохранения штата Кинтана-Роо Алехандры Агирре. В целях безопасности заболевший был изолирован от остальных туристов. Позволят ли 6 тыс. пассажирам лайнера покинуть судно, пока неизвестно.

Ранее Reuters проинформировало, что власти Ямайки, Каймановых островов и Мексики не выдали лайнеру MSC Meraviglia, отправившемуся в круиз из американского города Майами (штат Флорида), разрешение на высадку его пассажиров в своих портах из-за опасений распространения коронавируса.

Теги
МексикаРаспространение коронавируса нового типа
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