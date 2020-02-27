Музей в Освенциме попросил турфирмы не привозить гостей из охваченных коронавирусом стран

ВАРШАВА, 27 февраля. /ТАСС/. Государственный музей "Аушвиц-Биркенау" на месте бывшего нацистского концлагеря в Освенциме рекомендовал туристическим компаниям не привозить к ним посетителей из охваченных коронавирусом регионов. Соответствующее сообщение было размещено на официальном сайте организации вечером в среду.

"В Польше нет подтвержденного случая коронавируса. Мы пока не заметили никаких ситуаций, которые могли бы вызвать обеспокоенность, но музей постоянно ведет мониторинг этого вопроса, - указано в сообщении. - Информируем, что музей рекомендовал туристическим компаниям и организаторам поездок в место памяти отказаться от приезда людей из мест, где было зафиксировано заражение".

В концлагере Аушвиц-Биркенау нацистами были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев. Среди погибших были также десятки тысяч представителей польской интеллигенции и советских военнопленных. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан. Аушвиц-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года. В боях за освобождение лагеря и соседнего города Освенцим погибли свыше 200 советских солдат и офицеров. Создание музея на месте бывшего концлагеря началось уже в 1947 году.