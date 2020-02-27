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Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею

В ведомстве сообщили, что туристы могут требовать полного возврата средств при отмене тура

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Республику Корея из-за коронавируса до нормализации эпидемиологической ситуации в этих странах. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

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"Роспотребнадзор проинформировал Ростуризм о наличии угрозы безопасности жизни и здоровья туристов в Итальянской Республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран, связанной с участившимися случаями заражения новой коронавирусной инфекции. В этой связи Ростуризм рекомендует российским туроператорам, турагентам приостановить формирование и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в [в эти страны] до нормализации эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.

При этом туристы могут требовать полного возврата средств при отмене тура в Италию, Иран и Южную Корею.

Теги
ИранИталияРоссияРеспублика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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