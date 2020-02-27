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Дело летчика Ярошенко

Супруга Ярошенко рассказала, что медики отказали летчику в помощи

Она уточнила, что ее муж испытывает проблемы с ногой из-за артрита
Константин Ярошенко Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Константин Ярошенко
© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 февраля. /ТАСС/. Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий заключение в тюрьме в американском городе Данбери (штат Коннектикут), испытывает проблемы с ногой из-за артрита, однако медики в тюрьме отказали ему в помощи. Об этом ТАСС в четверг сообщила его супруга Виктория Ярошенко.

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В четверг посольство РФ в США на своей странице в Facebook сообщило, что состояние здоровья Ярошенко резко ухудшилось, в связи с чем дипломаты обратились к властям США со срочным запросом об оказании ему медпомощи. В дипмиссии высказали надежду, что россиянину проведут необходимое обследование и безотлагательно назначат лечение.

"На одной из ног у него артрит, он хромает. Вчера у него онемела нога полностью, он ее не чувствует. Он обратился в медсанчасть, но форму, которую они заполняют, у него даже не приняли. После этого он обратился за помощью в посольство", - сказала Виктория Ярошенко.

Она отметила, что нерешенным остается вопрос зубного протезирования, которое необходимо Ярошенко. "Самое главное сейчас - сделать зубы, может, и желудок восстановится. Он не может жевать, ест мало, витаминов не получает", - сказала его супруга. По ее словам, решить вопрос о проведении протезирования также мешает бюрократия в американской тюрьме, где отбывает наказание россиянин.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

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СШАРоссияДело летчика Ярошенко
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