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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в Германии за сутки выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом

Таким образом, в стране зарегистрировано уже около 30 случаев заражения

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. 10 новых случаев заражения новым коронавирусом зафиксированы за последние 24 часа в Германии. Об этом сообщил в четверг телеканал Welt.

Пять человек сейчас находятся в больницах в земле Северный Рейн - Вестфалия. Все они так или иначе общались между собой. Состояние одного из них - 47-летнего мужчины - оценивается как критическое. Еще один пациент лежит в клинике Бундесвера в Рейнланд-Пфальце.

В Баден-Вюртемберге заболевание, вызываемое коронавирусом, выявлено у четырех человек, в том числе у супружеской пары, которая отдыхала в Италии.

Всего в Германии, таким образом, уже зарегистрировано около 30 случаев заражения. Накануне вечером министр здравоохранения Йенс Шпан заявил о "начале эпидемии" коронавируса в ФРГ. "Цепочки передачи инфекции отчасти уже не отследить", - признал он.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 44 странах, включая Россию.

Теги
ГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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