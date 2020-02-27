СМИ: в Германии за сутки выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. 10 новых случаев заражения новым коронавирусом зафиксированы за последние 24 часа в Германии. Об этом сообщил в четверг телеканал Welt.

Пять человек сейчас находятся в больницах в земле Северный Рейн - Вестфалия. Все они так или иначе общались между собой. Состояние одного из них - 47-летнего мужчины - оценивается как критическое. Еще один пациент лежит в клинике Бундесвера в Рейнланд-Пфальце.

В Баден-Вюртемберге заболевание, вызываемое коронавирусом, выявлено у четырех человек, в том числе у супружеской пары, которая отдыхала в Италии.

Всего в Германии, таким образом, уже зарегистрировано около 30 случаев заражения. Накануне вечером министр здравоохранения Йенс Шпан заявил о "начале эпидемии" коронавируса в ФРГ. "Цепочки передачи инфекции отчасти уже не отследить", - признал он.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 44 странах, включая Россию.