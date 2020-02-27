В Италии находятся около 7 тыс. российских организованных туристов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Около 7 тыс. российских организованных туристов находятся в Италии, куда рекомендовано приостановить продажу туров из-за нового коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростуризма.

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"Порядка 7 тыс. организованных туристов в Италии", - сказали в пресс-службе ведомства, отвечая на соответствующий вопрос.

Когда все они вернутся в РФ, пока уточняется, отметили в Ростуризме. Ростуризм 27 февраля рекомендовал приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за возникновения угрозы безопасности и здоровью туристов в этих странах из-за роста числа заражения новым коронавирусом.

В Южной Корее, по данным на 26 февраля, находилось порядка 1-1,2 тыс. российских организованных туристов, при этом глубина бронирований - примерно середина марта, сообщила ранее ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, турпоток из России в Южную Корею начал сокращаться еще в январе, когда в этой стране были зафиксированы первые случаи заражения новым коронавирусом. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга Южная Корея пользуется спросом у туристов с Дальнего Востока и из Сибири. При этом сезон, когда количество бронирований растет, начинается весной, уточнила Ломидзе.

Бронирование туров из России в Иран практически прекратилось после крушения украинского авиалайнера, еще до распространения нового коронавируса в этой стране, сообщалось ранее в сообщении на сайте АТОР.

"Что касается бронирований по Ирану, то, по информации участников рынка, спрос на это направление обрушился еще в январе - отменять здесь туроператорам фактически нечего. Из-за крушения украинского лайнера в начале года бронирования по направлению Иран снизились до нуля", - говорилось в сообщении АТОР.