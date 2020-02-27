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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: число заразившихся коронавирусом в Кувейте возросло до 43

По данным Минздрава страны, все инфицированные прибыли из Ирана

ТАСС, 27 февраля. Количество случаев заражения коронавирусом в Кувейте возросло с 25 до 43. Такие данные привел в четверг телеканал Al-Hadath со ссылкой на Минздрав страны.

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Согласно заявлению ведомства, все инфицированные прибыли из Ирана. Их состояние оценивается врачами как стабильное. Все граждане, вернувшиеся в Кувейт из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, направляются в карантин. Ранее сообщалось о 25 случаях заражения.

Как сообщил телеканал Al Arabiya, в среду, власти Кувейта с 1 марта приостановили на две недели занятия во всех учебных заведениях страны из-за угрозы распространения коронавируса. Ограничительные меры коснутся всех государственных и частных школ, колледжей и высших учебных заведений.

Теги
КувейтРаспространение коронавируса нового типа
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