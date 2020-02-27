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Распространение коронавируса нового типа

Число жертв коронавируса в Иране достигло 22

По данным Минздрава страны, всего зафиксирован 141 заразившийся коронавирусом

ТАСС, 27 февраля. Число умерших в Иране от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, возросло до 22. Об этом сообщило в четверг агентство IRNA., приводя официальные статистические данные министерства здравоохранения страны.

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По данным ведомства, "на настоящий момент в Иране зарегистрированы 22 смерти от коронавируса, зафиксирован 141 заразившийся этой болезнью". Отмечается, что за минувшие сутки 54 иранца выздоровели и выписались из больниц, где проходили лечение.

Распространение коронавируса отмечено в 20 провинциях Ирана. Большинство инфицированных выявлены в провинции Кум в центральной части страны и в Тегеране.

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ИранРаспространение коронавируса нового типа
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