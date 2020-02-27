Добытому в Якутии алмазу присвоили имя Героя Советского Союза Достовалова

ТАСС, 27 февраля. Добытому на месторождении трубки "Юбилейная" в Якутии алмазу в 26 карат присвоили имя Героя Советского Союза Семена Достовалова, погибшего в 1944 году во время Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

В Якутии реализуется проект "100 именных алмазов к 100-летию государственности Якутии". В 2020 году крупным алмазам, добытым компанией "Алроса" на территории республики, присваиваются имена Героев Советского Союза, призванных на фронты Великой Отечественной войны из Якутии.

"На днях крупный ювелирный алмаз, добытый на месторождении трубки "Юбилейная", получил имя Героя Советского Союза Семена Васильевича Достовалова. Прозрачный кристалл с желтоватым оттенком переходной формы октаэдр-ромбододекаэдр имеет вес 55,26 карата", - говорится в сообщении.

В январе в рамках проекта алмазу массой 76,64 карата было присвоено имя Героя Советского Союза Сергея Асямова. В рамках совместного проекта "100 именных алмазов к 100-летию государственности Якутии" до 2022 года планируется присвоить крупным алмазам имена 100 известных якутян - Героев Социалистического Труда, других заслуженных людей, внесших большой вклад в развитие Республики.

Семен Васильевич Достовалов родился в Читинской области, работал горняком на золотодобывающих приисках Алдана. В 1942 году был призван в Советскую Армию. Участвовал в освобождении Кавказа, города-героя Севастополя, Украины, Польши. Достовалов погиб при прорыве через Дуклинский перевал, уничтожив около 60 вражеских солдат и офицеров, 24 марта 1945 получил звание Героя Советского Союза посмертно.