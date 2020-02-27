Жители города в КНР получат до $1,4 тыс. за сообщение о симптомах коронавирусной инфекции

ТАСС, 27 февраля. Власти почти миллионного города Цяньцзян в китайской провинции Хубэй будут выплачивать жителям до 10 тыс. юаней ($1,42 тыс.) за добровольное сообщение о симптомах заражения новым коронавирусом, если диагноз подтвердится после медобследования. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters .

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При этом, по информации рабочей группы по предотвращению эпидемии, граждане с подозрением на наличие инфекции в организме получат по 2 тыс. юаней ($285), даже если диагноз впоследствии не подтвердится.

Подобная акция проходит и в других районах провинции Хубэй. Посредством таких мер местные власти пытаются стимулировать обращения жителей в медучреждения для сдачи анализов на коронавирус. На данный момент в Цяньцзяне выявлено 197 случаев заражения.