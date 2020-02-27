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Суд приостановил выполнение контракта на проектирование участка ветки метро в Петербурге

Иск подало АО "Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области приостановил выполнение контракта на проектирование участка Красносельско-Калининской (шестой) линии метро Петербурга от станции "Казаковская" до станции "Сосновая поляна". Об этом говорится в материалах суда.

"Приостановить исполнение государственного контракта от 07.11.2019 № ПМ-21/2019, заключенного между Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга и АО "Метрогипротранс"", - говорится в документе.

Иск о приостановлении исполнения госконтракта подало АО "Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс".

Конкурс на разработку проектной документации объявил КРТИ в августе 2019 года. Завершить проектирование планировалось к 31 августа 2023 года. Начальная (максимальная) цена контракта составила 990,1 млн рублей. В конкурсе приняли участие компании "Ленметрогипротранс", снизив начальную стоимость до 743,5 млн рублей, и "Метрогипротранс", оценившей работы в 990,1 млн рублей. В сентябре победителем конкурса признали "Ленметрогипротранс", в том же месяце Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Петербургу приостановило и отменило итоги конкурса по жалобе АО "Метрогипротранс". В ноябре 2019 КРТИ заключил контракт на выполнение работ с "Метрогипротрансом".

В суде также рассматривается заявление "Ленметрогипротранса" о признании недействительными решения и предписания регионального УФАС.

Проектная документация будет включать участок строительства станций "Брестская", "Улица Доблести", "Петергофское шоссе", "Сосновая поляна". У каждой из станций будет по два вестибюля. Также в рамках проектирования предусмотрено строительство транспортного-пересадочного узла "Сосновая поляна" с одноименной железнодорожной станцией.

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