Депутаты заксобрания Нижегородской области почтили память Бориса Немцова минутой молчания

ТАСС, 27 февраля. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на сессии в четверг почтили минутой молчания память убитого пять лет назад в Москве Бориса Немцова, который занимал должность главы региона в 1991-1997 годах. С соответствующим предложением к парламентариям обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Сегодня, 27 февраля, ровно пять лет с момента трагической гибели первого губернатора Нижегородской области Бориса Ефимовича Немцова. Сидя в этом зале, я вспоминаю видеохроники, как он здесь многократно выступал. Я думаю, что будет правильно почтить его память минутой молчания", - сказал Никитин.

Он добавил, что благодаря усилиям Немцова Нижний Новгород смог избежать участи превращения в город-аутсайдер и становится "по-настоящему значимым центром проведения реформ, яркой столицей движения вперед, к новой России".

"В этом зале присутствуют много людей, которые работали с Немцовым. Сегодня на Театральной площади стоит его портрет, кто хотел отдать дань памяти, может возложить цветы", - сказал, в свою очередь, спикер заксобрания Евгений Лебедев.