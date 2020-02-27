Минпросвещения: малый и средний бизнес недостаточно поддерживает колледжи в регионах

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Предприятия малого и среднего бизнеса в России недостаточно активно поддерживают региональные колледжи и техникумы. Об этом в четверг сообщил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк на круглом столе в Совете Федерации, посвященном вопросам развития системы среднего профобразования (СПО) в России.

"К сожалению, сегодня не все работодатели способны вкладывать финансовые средства в подготовку кадров. Мы активно сотрудничаем с рядом крупнейших корпораций, таких как Росатом, "Роснефть" и других. Вместе с тем, предприятия среднего и малого бизнеса сегодня еще недостаточно активно участвуют в поддержке региональных учреждений системы СПО", - заявил Басюк.

Он напомнил, что в ближайшие шесть лет региональные учреждения системы СПО получат финансовую поддержку в размере более 50 млрд рублей из средств федерального бюджета, дополнительно, по оценкам Минпросвещения РФ, не менее 20 млрд рублей будет привлечено из средств региональных бюджетов и бюджетов работодателей.

"Переоснастить все колледжи на эти средства, конечно же, невозможно. Да и, на наш взгляд, не совсем эффективно. Совместно с субъектами РФ мы должны принять такие управленческие решения, чтобы инфраструктура системы СПО, ее новейшее оборудование, технологии работодателей давали синергетический эффект и позволили нам обеспечить квалифицированными кадрами экономику субъектов РФ", - добавил Басюк.