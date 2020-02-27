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В Совете Европы сообщили о росте числа преступлений на расистской почве

В СЕ отметили, что "антииммиграционные настроения продолжают подпитываться у европейцев ощущением их незащищенности"

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Усиление проявлений расизма, ультранационализма, антисемитизма и антимусульманской ненависти наблюдается в настоящее время во многих странах Европы. Об этом говорится в опубликованном в четверг ежегодном докладе Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН) Совета Европы.

"Европа сталкивается с шокирующей реальностью: антисемитские, антимусульманские и другие расистские преступления на почве ненависти растут тревожными темпами, самым последним примером чего является стрельба, открытая экстремистом в германском городе Ханау", - отмечает, представляя доклад, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Она подчеркивает, что "подобные отвратительные действия часто сопровождаются злобными заявлениями и утверждениями о существовании теорий заговора, которые распространяются в социальных сетях и интернете".

"Нам надлежит остановить распространение ядовитой риторики расистов-экстремистов, которая наносит удар в самое сердце наших демократий. Страны Совета Европы должны развернуть совместную борьбу против растущей угрозы правого толка, в том числе на основе сотрудничества с ЕКРН и более эффективного использования ее рекомендаций", - считает глава Совета Европы.

В докладе ЕКРН отмечается, что "объектами давних предрассудков, дискриминации, ксенофобской риторики и насилия" в основном становятся мусульмане, цыгане и чернокожие. "Проникнутый ксенофобией национализм продолжает изображать ислам как религию, чуждую национальной культуре и самобытности многих стран Совета Европы. Такая антимусульманская риторика делает мусульман, носящих знаки своей религии, гораздо более уязвимыми для нападок. <...> Постоянной проблемой стали проявления расизма в отношении чернокожего населения, а также социальная маргинализация цыган", - отмечается в докладе.

Настроения населения

В то же время Совет Европы отмечает, что "антииммиграционные настроения продолжают подпитываться у европейцев ощущением их незащищенности". "Растет число людей, которые считают, что обеспечение равенства и интеграции [приезжих] приводят к нежелательной конкуренции и угрожают их и без того сокращающимся финансовым ресурсам. Это чувство широко используется ксенофобами-националистами", - отмечает мониторинговый орган Совета Европы. Он указывает при этом на то, что для решения этой проблемы "необходим более активный подход и поддержка всестороннего просвещения населения".

Комиссия Совета Европы констатирует, анализируя настроения населения, что последние выборы в Европейский парламент и в ряд национальных парламентов "ознаменовались в некоторых странах дальнейшим ростом популярности ультранационалистических партий". Эксперты комиссии при этом констатируют, что "все большее число основных политических партий проводят ограничительную политику в отношении миграции и интеграции, хотя ранее такая политика ассоциировалась именно с правыми партиями". "Различные избирательные кампании 2019 года показали, что ультранационалистические, ксенофобские, расистские и гомофобные высказывания вновь набирают силу, все больше проникают в умы и даже задают тон в социальных сетях. Оскорбительные и унизительные выпады в интернете, которые в прошлом считались неприемлемыми, становятся теперь нормой", - отмечается в докладе ЕКРН.

Рассматривая вопросы противодействия расистским и ксенофобским проявлениям, Совет Европы констатирует, что "ситуация усугубляется тем, что те, кто отстаивает интересы уязвимых групп населения, в частности национальные органы по вопросам равенства, по-прежнему не располагают необходимыми финансовыми ресурсами и кадрами, а также полномочиями оказывать поддержку жертвам и представлять их интересы в судах".

Теги
Пейчинович-Бурич, Мария
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