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Патрушев почтил память жертв теракта в Беслане

Секретарь Совета безопасности РФ заявил, что нельзя забывать такие трагедии

БЕСЛАН /Северная Осетия/, 27 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в четверг в ходе поездки в Северную Осетию почтил память жертв теракта в Беслане, отметив, что такие трагедии не забываются.

Вместе с полпредом президента РФ в СКФО Юрием Чайкой и главой республики Вячеславом Битаровым Патрушев посетил мемориал "Город ангелов" в Беслане, где возложил цветы к скульптурной композиции "Древо скорби" и к памятнику бойцам спецназа, погибшим при штурме бесланской школы №1. Секретарь Совбеза пообщался также со смотрителем кладбища.

"Такое не забывается. Нельзя такого допускать", - отметил Патрушев.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее умерли от ранений 334 человека, из них 186 детей. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
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