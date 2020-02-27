Патрушев почтил память жертв теракта в Беслане

БЕСЛАН /Северная Осетия/, 27 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в четверг в ходе поездки в Северную Осетию почтил память жертв теракта в Беслане, отметив, что такие трагедии не забываются.

Вместе с полпредом президента РФ в СКФО Юрием Чайкой и главой республики Вячеславом Битаровым Патрушев посетил мемориал "Город ангелов" в Беслане, где возложил цветы к скульптурной композиции "Древо скорби" и к памятнику бойцам спецназа, погибшим при штурме бесланской школы №1. Секретарь Совбеза пообщался также со смотрителем кладбища.

"Такое не забывается. Нельзя такого допускать", - отметил Патрушев.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее умерли от ранений 334 человека, из них 186 детей. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей.