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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: большинство россиян планируют печь блины на масленичной неделе

При этом половина опрошенных планируют готовить блины два или три раза

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Большинство россиян (78%) намерены заняться готовкой блинов на предстоящей масленичной неделе. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного к Масленице.

"Из года в год самым популярным занятием на масленичной неделе остается поедание блинов - в этом году планируют заниматься этим 88% россиян. Доля планирующих готовку блинов при этом ниже на 10 п. п. - 78%", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

На вопрос, как часто респонденты планируют печь блины, 15% ответили, что они собираются готовить угощение почти каждый день, 12% - четыре-пять раз на масленичной неделе. Половина опрошенных (48%) планируют приступить к готовке дважды или трижды на неделе, а 22% довольствуются одним разом.

Помимо традиционных поедания и готовки блинов, 80% россиян планируют попросить прощения у близких, 68% - ходить в гости и принимать гостей, 46% - участвовать в народных масленичных гуляниях, 37% - участвовать в сожжении чучела Масленицы, 26% - посещать великопостные службы в церкви, а пятая часть опрошенных намерена отказаться от мяса и мясных продуктов.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 22 февраля 2020 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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РоссияОпросы общественного мнения
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