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В Воронеже госпитализировали с подозрением на коронавирус прилетевшую из Милана девушку

Пациентку поместили в инфекционный бокс детской клинической больницы

ВОРОНЕЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Девушку, прилетевшую из Милана в Воронеж, госпитализировали с подозрением на коронавирус - врачи обнаружили у пациентки признаки острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Об этом сообщила в четверг в Telegram пресс-служба правительства Воронежской области.

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"В Воронеже госпитализирована пациентка с признаками ОРВИ, недавно вернувшаяся из Милана. Она находится в инфекционном боксе областной детской клинической больницы №2. Для определения типа вируса, вызвавшего ОРВИ, будет проведен специальный анализ на базе федеральной лаборатории Роспотребнадзора. Параллельно будет проведено исследование на грипп", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, эпидемиологи также организовали наблюдение за состоянием здоровья тех людей, которые общались с госпитализированной.

Кроме того, в областной администрации рассказали о состоянии восьми воронежцев, которые ранее вернулись из Китая и попали в больницу с признаками ОРВИ: коронавирус у них не обнаружен, люди прошли курс лечения и уже выписаны домой.

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ИталияРоссияВоронежская областьРаспространение коронавируса нового типа
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