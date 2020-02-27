Песков заявил, что Кремль не инициировал увековечивание памяти Немцова

"Насколько мне известно, каких-либо инициатив на этот счет не было от Кремля", - сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он не стал отвечать на вопрос о расследовании убийства Немцова. "Здесь я не берусь ответить, я не знаю всех деталей следствия, я просто не располагаю такой информацией", - объяснил представитель Кремля.

Песков призвал власти Праги, решившие увековечить память Немцова, также чтить память советских солдат, освободивших Восточную Европу от фашистов.

"Что касается сквера в Праге, то это, наверное, суверенное право городских властей этого города", - сказал он, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к решению назвать одну из площадей города в честь Немцова. "Мы бы, конечно, предпочли бы все-таки, чтобы городские власти этого города одновременно не забывали про Красную армию и про красноармейцев, которые пожертвовали своими жизнями для освобождения этого города от нацистов, от фашистов", - добавил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Кремль не планирует никаких мероприятий по случаю годовщины убийства Немцова. "Вряд ли кто-то будет отмечать годовщину. Это не повод для отмечания", - сказал он.

Ранее городской совет Праги, высший орган муниципального самоуправления чешской столицы, принял решение назвать одну из аллей в микрорайоне Бубенеч, в котором располагается здание посольства РФ, в честь убитой российской журналистки Анны Политковской. Одновременно с этим было решено переименовать Площадь под каштанами (там расположено здание посольства РФ - прим. ТАСС) в честь Бориса Немцова. Таким образом пражские власти хотят выразить солидарность с российской оппозицией. Церемония открытия новых табличек с названием площади Немцова запланирована на 27 февраля.