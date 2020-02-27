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Распространение коронавируса нового типа

Второй за три дня депутат иранского Меджлиса заявил, что у него обнаружен коронавирус

Моджтаба Зоннур сообщил, что находится на карантине

ТЕГЕРАН, 27 февраля. /ТАСС/. Глава комитета по вопросам национальной безопасности Меджлиса (иранского парламента) Моджтаба Зоннур заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Слова политика приводит в четверг агентство Mehr.

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"Мой тест на коронавирус положительный", - сказал он. Депутат добавил, что "в настоящий момент находится на карантине". "Надеюсь, что скоро наше государство при поддержке народа сможет очистить от коронавируса страну", - отметил он.

Во вторник депутат Меджлиса Махмуд Садеки заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Кроме того, о наличии заболевания сообщил заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ираджа Харирчи.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в Куме. По официальной информации, число случаев заражения в Иране составляет около 140, при этом зафиксировано по меньшей мере 19 летальных исходов.

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ИранРаспространение коронавируса нового типа
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