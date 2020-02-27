Путин посетит парк "Остров мечты"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг побывает в новом детском парке "Остров мечты", за два дня до его открытия, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин "съездит, посмотрит тематический парк "Остров мечты", сказал представитель Кремля. По его оценке, "это новый прекрасный объект, прекрасный пример крупных частных инвестиций, с помощью которых создается комфортная городская среда".

Торжественное открытие парка запланировано на 29 февраля.

"Остров мечты" - крупнейший в Европе и Азии всесезонный крытый тематический детский парк площадью около 240 тыс. кв. м с пропускной способностью около 12 млн человек в год, а также первый в России городской курорт - туристическая достопримечательность, расположенная на берегу Москвы-реки.

Сам парк разбит на тематические зоны, среди которых улица Рима с фасадом Колизея, улица Лондона, улица Барселоны с фасадом "Дома костей" Антонио Гауди, "Замок Снежной королевы" с аттракционом "Ледяная карусель", "Деревня Смурфиков" с аттракционом "Сумасшедшее изобретение мастера", "Отель Трансильвания" и другие. Также установлены аттракционы "Заброшенный дом", "Гонка будущего", "Башня Гаргамеля". Сердце Городского променада - площадь Москвы. Площадь Москвы накрывает самый большой в Европе стеклянный купол (8,6 тыс. кв. м). Под крышей парка будут работать концертный зал Dream hall и большой кинотеатр-мультиплекс на 17 залов. На прилегающей территории создан ландшафтный парк с фонарями и дорожками, спускающимися к набережной, обустроены детские площадки. Высажено более 820 деревьев и кустарников. Весной в парке разобьют газоны, станет много зелени, уюта и комфорта.