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ЕГЭ

Рособрнадзор планирует передать материалы ЕГЭ по интернету в 18 регионов

В 2019 году ведомство опробовало технологию передачи в восьми регионах

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Задания для единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году планируется передавать по защищенным каналам связи по интернету в 18 российских регионов. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"В настоящее время активно ведется подготовка к предстоящим экзаменам: ведется обучение специалистов, проверяется готовность пунктов проведения экзамена и техники, проводятся апробации, в том числе технологии передачи экзаменационных материалов по сети "Интернет", которая впервые была использована при организации ЕГЭ в прошлом году. В этом году число регионов, которые будут получать экзаменационные материалы ЕГЭ с помощью данной технологии увеличится с 8 до 18", - сообщили в пресс-службе.

Планируется, что задания по интернету получат в этом году республики Мордовия, Тыва, Алтай, а также Ивановская, Ленинградская, Московская, Смоленская, Тверская, Ярославская, Вологодская, Мурманская, Орловская, Саратовская, Свердловская, Тульская, Ульяновская области, Чукотский автономный округ, Севастополь.

В марте прошлого года Рособрнадзор провел апробацию технологии передачи экзаменационных материалов по интернету в 507 пунктах восьми регионов: Мордовия, Тыва, Ивановская, Ленинградская, Московская, Смоленская, Тверская, Ярославская области. Отмечалось, что поэтапное внедрение данной технологии вместо их доставки на CD-дисках оптимизирует процесс изготовления экзаменационных материалов.

ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа: с 20 марта по 13 апреля состоится досрочный, с 25 мая по 29 июня - основной и с 4 по 22 сентября - дополнительный. Сдавать экзамены будут около 797 тыс. человек.

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