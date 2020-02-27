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Распространение коронавируса нового типа

В ООН призвали соблюдать права людей при борьбе с коронавирусом

По словам Верховного комиссара ООН по правам человека, ограничивающие меры должны быть безопасными и пропорциональными риску

ЖЕНЕВА, 27 февраля. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала не допускать нарушения прав людей в связи с мероприятиями по борьбе с новым коронавирусом в мире.

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"Для эффективной борьбы с коронавирусом должны быть приняты все меры в сфере общественного здравоохранения без какой-либо дискриминации, с упором на транспарентность и информирование людей, обеспечивающее им возможность участвовать в защите здоровья", - заявила она в четверг на проходящей в Женеве 43-й сессии Совета ООН по правам человека.

"Права тех, кто помещен в карантин, должны быть защищены, включая право на питание и чистую воду, на гуманное лечение, доступ к медицинскому уходу, право быть информированным и свободу выражения мнения", - подчеркнула верховный комиссар ООН.

По словам Бачелет, карантины, ограничивающие свободу передвижения, "должны быть пропорциональными риску, ограниченными по времени и безопасными". Нынешнюю вспышку коронавируса в мире она назвала экзаменом для современного общества. Особую обеспокоенность, по ее словам, вызывает состояние здоровья людей, находящихся в "коллективных учреждениях", включая "многих пожилых людей и лиц, лишенных свободы".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 44 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране более 2,7 тыс. летальных исходов, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.

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