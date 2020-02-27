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Руководство СевГУ предложило создать морской научный центр

В нем будут проводиться исследования, связанные с морем

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Севастопольский государственный университет предложил партнерам из других регионов страны создать сетевой научный центр, где будут проводиться исследования, связанные с морем, сообщил ТАСС ректор СевГУ Владимир Нечаев.

"Мы планируем предложить программу распределенных исследований. Фактически, это должна быть некая общая программа университетских морских исследований и образовательных программ, с ними связанных. Для этого нужно достаточно плотно кооперироваться с рядом университетов, которые подобно СевГУ находятся на берегу моря. Например, Дальневосточный федеральный университет, Северный (арктический) федеральный университет, Балтийский федеральный университет - и это далеко не полный список", - рассказал Нечаев.

По мнению ректора, среди перспективных научных направлений для такого сетевого центра войдет морское приборостроение, экология моря, морская биология и аквакультура.

Он уточнил, что СевГУ уже сотрудничает с некоторыми вузами - потенциальными партнерами для такого проекта. Объединение сил будет полезно для всех участников, так как у разных университетов есть свои уникальные возможности. Например, севастопольский университет в скором времени получит новейшее научно-исследовательское судно "Пионер-М", которое сможет проводить работы, в том числе, по заказу других научных организаций.

"Сейчас проект находится в проработке. Чтобы запустить такую научную программу, всем участникам нужно консолидировано выйти на министерство, на правительство РФ", - добавил Нечаев.

СевГУ образован на базе восьми существовавших в городе вузов 8 октября 2014 года - после того, как Крым воссоединился с РФ. В настоящее время в составе вуза 12 институтов и Морской колледж, там обучаются 11 тыс. студентов, ведутся научные исследования.

Теги
РоссияКрым
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