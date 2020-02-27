Кремль не связывает нападение на блогера Абдурахманова с его критикой Кадырова

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Нападение на российского блогера Тумсо Абдурахманова в Польше не является резонансным событием для РФ, это повод для расследования польскими правоохранительными органами. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Можно выразить сожаление в связи с тем, что было некое нападение организовано на гражданина России. Не думаю, что это важное событие для российской повестки", - сказал Песков.

Он отметил, что инцидент произошел за границей, в Польше. "Если есть соответствующее заявление от потерпевшего, наверное, это будет поводом для разбирательства польских правоохранительных органов", - подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков заявил, что в Кремле никак не связывают нападение на блогера с его критикой главы Чечни Рамзана Кадырова. "Мы не склонны проводить такие параллели", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле закономерность в том, что нападения зачастую совершаются на противников политики Кадырова. "К сожалению, нападения те или иные совершаются на российских граждан по самым разным причинам. Этим занимаются правоохранительные органы тех стран, где это происходит, - заключил Песков. - Это повод для сожаления, это повод для сочувствия, но я не думаю, что это резонансное событие для российской повестки дня".