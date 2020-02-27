СМИ: все школы Японии закроют из-за коронавируса

ТОКИО, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребует от префектуральных властей временно закрыть школы по всей стране в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK .

Мир в масках. Как коронавирус меняет жизнь людей в городах

Мир в масках. Как коронавирус меняет жизнь людей в городах Безлюдные улицы и пустые прилавки — в фотопроекте ТАСС

Отмечается, что меры вступят в силу со 2 марта и будут действовать до начала весенних каникул. В зависимости от префектуры это либо середина, либо конец марта. При отсутствии дополнительных распоряжений правительства дети вернутся в школы в апреле.

В индивидуальном порядке о закрытии школ уже объявили власти северной префектуры Хоккайдо и западного города Осака.

Общее число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 900, восемь человек умерли. Большинство инфицированных (705) - это пассажиры и экипаж круизного судна Diamond Princess.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 44 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2744 летальных исхода, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.