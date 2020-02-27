Полиция Дании отпустила моряков из РФ, задержанных по подозрению в контрабанде наркотиков

СТОКГОЛЬМ, 27 февраля. /ТАСС/. Датские стражи порядка отпустили 23 из 24 членов экипажа, в том числе граждан России, задержанных по подозрению в контрабанде наркотиков на зарегистрированном на Багамах судне Duncan Island, которое шло из Хельсингборга на юге в Швеции в Санкт-Петербург. Под стражей остается еще один россиянин, сообщили корреспонденту ТАСС в четверг в копенгагенской полиции.

"Мы полностью обследовали судно, после этого было принято решение отпустить 23 из 24 членов экипажа, в том числе пятерых из РФ, - отметил представитель пресс-службы Сёрен Расмуссен. - Один гражданин России, ожидавший груз на берегу, все еще находится под стражей до 12 марта. Этот срок может быть продлен судом".

По данному делу столичная прокуратура проводит расследование, его подробности не раскрываются.

Как корреспонденту ТАСС рассказали ранее в копенгагенской полиции, стражи порядка задержали шестерых граждан России по подозрению в контрабанде 100 кг кокаина на зарегистрированном на Багамах судне Duncan Island, которое шло из Хельсингборга на юге Швеции в Санкт-Петербург. По словам стражей порядка, в порту города Гедсер на юге Дании были арестованы пять россиян - членов экипажа. Всего по данному делу были задержаны 27 человек: 24 члена экипажа, в том числе граждане Украины, Польши, Эквадора, Филиппин и Латвии, а также три лица, ожидавшие партию наркотиков на берегу.