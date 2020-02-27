СМИ: число заразившихся коронавирусом в Швейцарии возросло до четырех

ТАСС, 27 февраля. Три новых подтвержденных случая заражения коронавирусом зафиксированы в Швейцарии, общее число инфицированных в стране возросло до четырех. Об этом в четверг сообщает газета Corriere del Ticino .

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Один из заразившихся - 28-летний житель Женевы, который недавно вернулся из Милана. В настоящий момент он находится в Университетской клинике Женевы. По данным издания, порядка 15 человек, с которыми заболевший контактировал, помещены в карантин. Еще два случая заражения зафиксированы в восточном кантоне Граубюнден.

Отмечается, что еще одного человека проверяют на коронавирус в кантоне Аргау на севере страны.

Первый случай заболевания, вызванного новым коронавирусом, был подтвержден в Швейцарии 25 февраля. Это 70-летний мужчина, заразившийся в Италии, сейчас он проходит лечение. В четверг стало известно, что из-за коронавируса организаторы отменили ежегодную выставку часов, которая должна была пройти в Женеве с 25 по 29 апреля.

В Европе вспышка коронавируса была зафиксирована на севере Италии, где, по последним данным, число умерших от вызванного им заболевания составило 12. По данным газеты la Repubblica, выявлено 474 случая заражения.