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В Сочи высадят 20,5 тыс. саженцев самшитов, находящихся под угрозой уничтожения

Растения оказались на грани исчезновения из-за бабочек-вредителей

СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Сочинский национальный парк в 2020 году высадит 20,5 тыс. саженцев самшита, который находится под угрозой уничтожения бабочкой-вредителем - самшитовой огневкой, занесенной в Россию, сообщается в четверг на официальном сайте нацпарка.

Реликтовые рощи самшита за несколько лет оказались уничтожены самшитовой огневкой, которую в Сочи занесли в 2012 году при подготовке к Олимпийским играм. По данным WWF, вредителем было уничтожено 99% самшита.

"Всего в 2020 году планируется высадить в естественную среду обитания 20,5 тыс. саженцев самшита. Высадку произведут на территории площадью 2,2 га, в месте исторического произрастания самшита силами трех участковых лесничеств - Марьинского, Головинского и Лазаревского", - говорится в сообщении.

Для Сочинского нацпарка 2020 год объявлен годом реализации программы по восстановлению самшита колхидского. В рамках программы 3 марта пройдет первый этап высадки 1,5 тыс. саженцев. Отмечается, что увидеть самшитник в привычном виде станет возможным через 80-100 лет.

Самшит колхидский произрастает на особо охраняемых природных территориях Адыгеи и Кубани, в основном это земли Кавказского государственного природного биосферного заповедника и Сочинского нацпарка.

Сочинский национальный парк площадью более 190 тыс. га создан в 1983 году для охраны природы из-за большого наплыва туристов. Он занимает предгорья и горную местность в районе Сочи. Заповедник расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Краснодарского края и граничит с объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". На территории охраняемых зон нацпарка можно встретить краснокнижных животных и увидеть исчезающие растения-эндемики, например, особый вид самшитов.

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