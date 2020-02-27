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Маршала Язова похоронили на военном кладбище в Мытищах

Проводить маршала в последний путь пришли министр обороны России Сергей Шойгу, заместители главы военного ведомства, а также члены коллегии Минобороны
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Описание
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров
© Станислав Красильников/ТАСС
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов и министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС

МЫТИЩИ /Московская область/, 27 февраля. /ТАСС/. Последний Маршал Советского Союза Дмитрий Язов был похоронен в четверг на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах с воинскими почестями.

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Из зала для прощаний гроб доставили на кладбище на бронеавтомобиле "Тигр" на орудийном лафете в сопровождении роты почетного караула.

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков передал флаг России, которым был покрыт гроб, дочери маршала. Под артиллерийские залпы тело было предано земле.

Проводить Язова в последний путь пришли министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, заместители главы военного ведомства, члены коллегии Минобороны и еще около 1,5 тыс. человек - родственников, друзей, учеников и сослуживцев.

О смерти маршала Язова стало известно 25 января. Он умер после продолжительной болезни на 96-м году жизни.

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